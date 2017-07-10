أستراليا تريد عقد اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد الـ"بريكست"

كانبرا - (أ ف ب):

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول، الإثنين، أنه يرغب بشدة في عقد اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع التشديد على ضرورة عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد قبل ذلك.

وقال تورنبول - في مؤتمر صحفي في لندن مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي: "نحن نرغب بشدة في عقد اتفاق تجاري بعد الانتهاء من عملية البريكست وفور جهوز المملكة المتحدة".

إلا أنه أضاف: "في الوقت نفسه نحن نتطلع كثيرًا إلى توقيع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت".

وأوضح أن بلاده تعمل بسرعة وبشكل مكثف للتوصل إلى هذا الاتفاق وترغب بالتوصل إليه قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان أنصار البريكست يعتبرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيفتح لهم إمكانات كبيرة للتوصل إلى اتفاقات تبادل حر مع باقي دول العالم فور مغادرة السوق الأوروبية الموحدة.

كما توجه رئيس الحكومة الاسترالية بالشكر إلى أجهزة الشرطة والاسعاف في بريطانيا لتدخلها السريع خلال اعتداء بورو ماركت في الثالث من يونيو في لندن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مهاجمين وثمانية أشخاص بينهم أستراليان.

وتفقد تورنبول مكان وقوع الاعتداء مع تيريزا ماي، صباح الإثنين، إحياءًا لذكرى الضحايا الذي سقطوا هناك.