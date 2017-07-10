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البرلمان الأوروبي يهدد باستخدام "الفيتو" ضد العرض البريطاني الخاص بالمواطنة

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مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي يهدد باستخدام "الفيتو" ضد العرض البريطاني الخاص بالمواطنة

09:11 م الإثنين 10 يوليو 2017

البرلمان الأوروبي

لندن - (أش أ):

هدد البرلمان الأوروبي باستخدام حق النقض "فيتو" ضد عرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المسمى بـ"الورقة الزرقاء"، ووصفه بأنه قد يخلق فئة ثانية من المواطنة.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، الإثنين، أن البرلمان الأوروبي ادعى أن مقترحات ماي تلقي سحابة غامضة على حياة الملايين من الأوروبيين.

وقالت الصحيفة إن موقف البرلمان الأوروبي جاء بعد أن كشفت ماي عما وصفته بالعرض العادل والجدي الذي يمنح الإقامة الدائمة لثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين جاؤوا إلى بريطانيا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البريطانية أنها تقترح بعد يوم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يحصل الأوروبيون على وضع رعايا الدول الثالثة، ومن ثم فإن هؤلاء الرعايا - حسبما ذكر البرلمان الأوروبي - سيحصلون على حقوق أقل في بريطانيا من المواطنين البريطانيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أنه لن يؤيد مطلقًا إزالة الحقوق المكتسبة بأثر رجعي، وسيحتفظ بحقه في رفض أي اتفاق يعامل مواطني الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن جنسيتيهم أقل مما هو عليه حاليًا.

يذكر أن البرلمان الأوروبي سيصوت على الاتفاق النهائي الذي يشمل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والعكس بالعكس، ومع ذلك، فإنه لم يشارك في مرحلة التفاوض لانسحاب بريطانيا التي تقودها المفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تؤثر الرسالة على الحكومة البريطانية، إلا أن البرلمانيين الأوروبيين يأملون في أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على بارنييه لتأمين اتفاق يناسب مطالبهم.

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