الصحة: 69 ألف عبوة ألبان أطفال بسوهاج.. ولا يوجد نقص في المحافظة

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة، توافر عبوات ألبان الأطفال بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أن إجمالي رصيد المحافظة من ألبان الأطفال 69 ألف و533 عبوة.

وقالت الدكتورة روفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان الاثنين: "يوجد مخزون كافٍ من ألبان الأطفال، وإجمالي الرصيد 69 ألف و533 علبة بواقع 42 ألف و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر، و27 ألف و215 علبة من النوع الثاني حتى عام".

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج ردا على شكاوى الأهالي بمراكز جرجا ودار السلام والعسيرات والذين يشكون من نقص ألبان الأطفال أنه لا يوجد نقص في أرصدة هذه الإدارة بالمحافظة، منوهة إلى أن رصيد إدارة جرجا 7250 علبة من النوع الأول و5270 من النوع الثاني وإدارة السلام 8150 علبة من النوع الأول و7120 علبة من النوع الثاني وإدارة المنشأة 6500 علبة من النوع الأول و4215 من النوع الثاني.

وأشارت إلى أن مستشفى العسيرات المركزي ليست منفذا لصرف ألبان الأطفال، مؤكدة أن المستشفيات العامة والمركزية ليست جهة توزيع ألبان للأطفال، منوهة بأن العسيرات تصرف من وحدة أولاد حمزة ورصيدها الحالي 1982 علبة.