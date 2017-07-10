أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد حادث ليبيا.. وزير الهجرة لـ مصراوي: نتابع الموقف منذ اللحظات الأولى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد حادث ليبيا.. وزير الهجرة لـ مصراوي: نتابع الموقف منذ اللحظات الأولى

09:25 م الإثنين 10 يوليو 2017

بعد حادث ليبيا.. وزير الهجرة لـ مصراوي: نتابع الموقف منذ اللحظات الأولى

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتبت- نورا ممدوح:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التعازي لأسر الشباب الذين تم العثور علي جثامينهم بصحراء ليبيا.

وأشارت مكرم، في تصريح لمصراوي، الاثنين- إلى أن الحادث مؤسف ومؤلم وينبئ عن خطورة الهجرة غير الشرعية والتي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والدولية للقضاء على تلك الظاهرة ومواجهتها؛ لأنها باتت تهدد حياة شبابنا.

وأكدت الوزيرة، أنها تواجه الهجرة غير الشرعية عبر السعي لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ودعم التنمية في المحافظات الأكثر فقرًا، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمع مدني.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك مبادرات أطلقتها الوزارة مع المصريين بالخارج مثل "خيرك لبلدك"، وحملة التوعية " قبل ما تهاجر فكر وشاور"، لافتةً إلى إعادة بث هذه الحملات على القنوات التليفزيونية، وعبر مواقع الوزارة لتوعية الشباب والأسر بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الوزيرة، أنهم يتواصلون مع مختلف الجهات المعنية، وتتابع الموقف منذ اللحظات الأولى للعثور على جثث مهاجرين غير شرعيين بصحراء ليبيا قادمين من .

وكانت السلطات الليبية عثرت على 19 جثة في الصحراء.

وقال صالح الطيب، منسق شبيبة الهلال الأحمر بمدينة طبرق الليبية، في تصريحات خاصة، إن الجثث عثروا عليها قبل أيام في الصحراء، ماتوا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعطش، لافتًا إلى أن معظم الجثث كانت متحللة وهو ما يدل على بقائهم في الصحراء لمدة 6 أيام دون ماء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منسق الهلال الأحمر بطبرق: السلطات المصرية لم تطلب تسليم الجثث.. وماتوا

    أخبار

  • المتحدث العسكري: ضبط 464 شخصا من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم الهجرة

    أخبار

  • وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على تلبية متطلبات أبنائها بالخارج

    أخبار

  • وزيرة الهجرة: نروج للمشروعات التنموية بالدولة بالخارج لكسب ثقة أبنائها

    أخبار

إعلان

381676a246.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير