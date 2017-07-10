بعد حادث ليبيا.. وزير الهجرة لـ مصراوي: نتابع الموقف منذ اللحظات الأولى

كتبت- نورا ممدوح:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التعازي لأسر الشباب الذين تم العثور علي جثامينهم بصحراء ليبيا.

وأشارت مكرم، في تصريح لمصراوي، الاثنين- إلى أن الحادث مؤسف ومؤلم وينبئ عن خطورة الهجرة غير الشرعية والتي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والدولية للقضاء على تلك الظاهرة ومواجهتها؛ لأنها باتت تهدد حياة شبابنا.

وأكدت الوزيرة، أنها تواجه الهجرة غير الشرعية عبر السعي لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ودعم التنمية في المحافظات الأكثر فقرًا، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمع مدني.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك مبادرات أطلقتها الوزارة مع المصريين بالخارج مثل "خيرك لبلدك"، وحملة التوعية " قبل ما تهاجر فكر وشاور"، لافتةً إلى إعادة بث هذه الحملات على القنوات التليفزيونية، وعبر مواقع الوزارة لتوعية الشباب والأسر بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الوزيرة، أنهم يتواصلون مع مختلف الجهات المعنية، وتتابع الموقف منذ اللحظات الأولى للعثور على جثث مهاجرين غير شرعيين بصحراء ليبيا قادمين من مصر.

وكانت السلطات الليبية عثرت على 19 جثة في الصحراء.

وقال صالح الطيب، منسق شبيبة الهلال الأحمر بمدينة طبرق الليبية، في تصريحات خاصة، إن الجثث عثروا عليها قبل أيام في الصحراء، ماتوا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعطش، لافتًا إلى أن معظم الجثث كانت متحللة وهو ما يدل على بقائهم في الصحراء لمدة 6 أيام دون ماء.