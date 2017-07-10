محافظ الدقهلية يقدم العزاء في شهيدي الجمالية والمطرية بسيناء

الدقهلية - رامي القناوي:

قدم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين علي علي السيد، ابن قرية الدغايدة بمركز الجمالية، ومحمد صلاح الدين جاد عرفات، ابن قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، شهيدي الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين البرث جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء الجمعة الماضية.

استقبلت والدة الشهيد علي علي السيد محافظ الدقهلية مرتدية علم مصر و"كاب" الشرطة المصرية، فيما ارتدى عدد كبير من شباب قرية الدغايدة تي شيرت يحمل صورة الشهيد واسمة.

وفي الأثناء، قرر محافظ الدقهلية إطلاق اسم الشهيد على مدرسة ليسا الجمالية الثانوية تخليدًا لذكراه، كما أمر برصف مدخل القرية، وتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الجمالية بسرعة تركيب مبرد مياه للشرب باسم الشهيد في أحد الشوارع الرئيسية بالقرية، صدقة جارية على روح الشهيد، استجابة لطلب والدته.

وقال المحافظ إن مصر لن تنسى أبناءها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والعناية لأسر الشهداء.

وقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، اُستقبل المحافظ بدار مناسبات المسجد الكبير، حيث قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد صلاح الدين جاد عرفات، وقرر إطلاق اسمه على مدرسة الثانوية الجديدة بالعصافرة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بنقل ابنة عم الشهيد الممرضة بأحد مستشفيات محافظة قنا للعمل بأحد مستشفيات الدقهلية.​