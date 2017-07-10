أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قطر تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطر تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

08:57 م الإثنين 10 يوليو 2017

قطر تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

القاهرة - (أ ش أ)

بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة إلى عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير الخارجية القطري في رسالته "إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها".

وتاب الوزير قائلا: "كما قلنا، بعد وضع الحصار القاسي على قطر أننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضًا تامًا وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها وكررنا مرارًا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الاجراءات المغلوطة واصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية".

وقال "إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسمياً خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقرارته السابقة واللاحقة".

هذا المحتوى من

6e3ce049e8.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سي إن إن تنشر وثائق سرية: قطر وعدت الخليج عام 2013 بعدم دعم الإخوان

    أخبار

  • تيليرسون يصل الكويت في مستهل جولة خليجية

    أخبار

  • شكري: الإرهاب يُهدد العالم.. وهناك منظمات إغاثية تساهم في التطرف

    أخبار

  • وزير خارجية عمان يستقبل نظيره القطري

    أخبار

إعلان

fe93bae78f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة