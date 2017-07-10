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روسيا: مجموعة الـ20 مستعدة لتطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة

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مصراوي Masrawy

روسيا: مجموعة الـ20 مستعدة لتطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة

08:54 م الإثنين 10 يوليه 2017

روسيا: مجموعة الـ20 مستعدة لتطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة

قمة مجموعة دول العشرين

موسكو - (أ ش أ):

أكدت سفيتلانا لوكاش، مسئولة العلاقات العامة، بوفد روسيا الذي شارك في قمة مجموعة دول العشرين أن جميع أعضاء مجموعة العشرين - بما فيها الولايات المتحدة - أعربوا عن استعدادهم لتطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي بطريقة أو بأخرى.

وقالت لوكاش - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الإثنين، إن مناقشات صعبة حول قضايا المناخ جرت في قمة هامبورج، الأمر الذي تمخض عن اتفاق جاد بالرغم من اتخاذ الولايات المتحدة موقفًا منفصلاً.

وأردفت لوكاش أن الكل أعربوا عن استعدادهم للمكافحة من أجل الطاقة النظيفة، حتى الرئيس الأمريكي دونالد شدد على ضرورة ضمان بيئة نظيفة والتعاون مع الجميع في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هذا الأمر كان إنجازًا كبيرًا لرئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى قمة هامبورج، وأن القضايا المتعلقة بمجال الطاقة وتغير المناخ كانت على جدول أعمال مجموعة العشرين لفترة طويلة ولكن في عام 2017 لأول مرة يتم الربط بين تلك القضايا، حيث تناول الأطراف السبل التي يمكن للبلاد تطوير سياساتها الخاصة بالطاقة بحيث تقلل الضرر الذي لحق بالبيئة.

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