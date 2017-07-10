محافظ الدقهلية يتفقد قافلة الشهيد مجند علي السيد بالجمالية

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية في قرية الهيشا التابعة لمركز الجمالية، وحملت اسم الشهيد مجند علي علي السيد، أحد ضحايا المحافظة في الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة رفح، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الجمالية.

وخلال أعمال القافلة، جرى توقيع الكشف الطبي على 784 مريضًا، منهم 145 حالة باطني، و131 أطفال، و55 نساء وتنظيم أسرة، و112 جلدية، و55 جراحة، و85 أنف وأذن، و66 رمد، و117 عظام.

وشمل إجمالي الفحوصات المعملية 95 تحليلاً، و11 فيلم أشعة عادية، و35 أشعة موجات صوتية، وتحويل 43مريضًا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات وتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى، وكذا استخراج 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتوقيع الكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكر لـ 57 حالة.

شاركت في القافلة 11عيادة بها 11 إخصائي، و9 تخصصات، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ مواطنين القرية، واستمع إلى مطالبهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة إنشاء الوحدة الصحية الخاصة بالقرية، والتي يتم تنفيذها على قطعة أرض مُتبرع بها، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر بدء التنفيذ في أعمال بنائها خلال 6 أشهر.​