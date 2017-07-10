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"سانا": مصرع 5 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية في حلب

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مصراوي Masrawy

"سانا": مصرع 5 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية في حلب

08:11 م الإثنين 10 يوليو 2017

سقوط قذائف صاروخية في حلب

دمشق - (أ ش أ):

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، جراء سقوط قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله، إن المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الجنوبي الغربي استهدفت حي حلب الجديدة بـ3 قذائف صاروخية، سقطت على منازل السوريين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء وتم نقلهم إلى مشفى الرازي والجامعة لتلقيهم العلاج.

وفى سياق آخر، سيطرت وحدات من الجيش السوري على محطة الهيل للغاز الواقعة بجنوب بلدة السخنة بريف حمص الشرقي عقب تنفيذها عمليات نوعية، كبدت خلالها تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر في العتاد والأفراد.

وأوضحت (سانا) أن عناصر الهندسة قامت بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها مسلحو داعش داخل المحطة، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش بدأت تنفيذ عملية عسكرية جديدة باتجاه أبار النفط في حقل الهيل بعد أن فرضت سيطرتها على المحطة النفطية.

كما شنت وحدات من الجيش السوري عمليات عسكرية على عدد من القرى والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي، وفرضت سيطرتها عليها عقب القضاء على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

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