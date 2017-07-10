رسميًا | الفرنسي سباستيان ديسابر مديرًا فنيًّا للإسماعيلي

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أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن التعاقد رسميًا مع الفرنسى سبستيان ديسابر، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول بالنادى الاسماعيلى استعدادًا للموسم المقبل.

ويستمر تعاقد المدرب الفرنسى مع الدراويش لمدة موسم واحد، يتقاضى خلاله 15 ألف دولار راتبًا شهريا.

ويتكون الجهاز المعاون من أبو طالب العيسوي مدرباً عاماً ومحمد محسن أبو جريشة مدرباً مساعداً والفرنسى بينمار للأحمال البدنية وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى .

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ويمتلك الفرنسى البالغ من العمر ٤٠ سنة تاريخًا كبيرًا في عالم التدريب، حيث سبق له الفوز ببطولة الدورى مع كل من أسيك ميموزا الإيفوارى عام ٢٠١١، ووصل معه إلى الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا، كما تولى تدريب فريق القطن الكاميرونى، ووصل معه للدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، ومع ريكرياتيفو الإيفوارى، وحصل معه على بطوله السوبر المحلى ومع الترجى التونسى ٢٠١٤.

وسبق له تدريب كل من دبى الإماراتى وشبيبة الساورة الجزائرى، ثم أخيرًا فريق الوداد المغربى، الذى تركه وهو يعتلى قمة الدورى واستطاع الفوز علي نادي الزمالك 5\2 في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.