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حسام حسن يوافق على بيع كابوريا للزمالك

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حسام حسن يوافق على بيع كابوريا للزمالك حسام حسن يوافق على بيع كابوريا للزمالك

التحرير

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يسعى نادي لتدعيم صفوفة خلال الفتره المقبلة، حيث توصل إلى اتفاق للتعاقد مع أحمد كابوريا صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلم «التحرير» من مصدر داخل النادي البورسعيدي أن حسام حسن أبلغ سمير حلبية رئيس النادي بموافقته علي بيع اللاعب لنادي الزمالك، خاصة بعد تعويض مكانه بالتعاقد مع أكثر من لاعب مميز.

وأبلغ المدير الفني للنادي المصري «حلبية» بضرورة أن يحقق النادي أكبر استفادة مادية من بيع اللاعب لنادي الزمالك.

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يذكر أن هناك جلسة خلال الساعات القادمة بين رئيس نادي الزمالك وسمير حلبية رئيس النادي المصري لحسم صفقة أحمد كابوريا صانع ألعاب الفريق البورسعيدي بالساحل الشمالي.

 

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التحرير

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