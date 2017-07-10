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مران الأهلي| ظهور أزارو والشيخ .. وعودة وليد سليمان

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مران الأهلي| ظهور أزارو والشيخ .. وعودة وليد سليمان مران الأهلي| ظهور أزارو والشيخ .. وعودة وليد سليمان

التحرير

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اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة القطن الكاميروني، بأداء تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

حيث أدى سعد سمير وأحمد حجازي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وجونيور أجاي وعمرو السولية وعلي معلول وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وعمرو جمال في تدريبات استشفائة تجنبًا للإرهاق والإجهاد.

وخصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى، شارك فيها جميع اللاعبين بالفريق عدا اللاعبين الذي شاركوا في مباراة القطن الكاميروني.

وعاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد أن حصل على إذن من حسام البدري المدير الفني للفريق، بالغياب عن مران الأمس من أجل تقديم واجب العزاء في أحد أقاربه.

كما ظهر وليد أزارو المهاجم المغربي الجديد للنادي الأهلي في مران الفريق لأول مرة اليوم الإثنين، وطلب حسام البدري، من أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق، تجهيز برنامج بدني للاعب للمغربي، خاصة أنه بعيد عن المشاركة في التدريبات بسبب تأخر عودته من المغرب.

وشهد المران، تواجد أحمد الشيخ لاعب الأهلي المعار إلى فريق المقاصة على زيارة مران الأهلي مساء اليوم الإثنين.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري أعلن عودة الشيخ إلى الأهلي وقيده إفريقيا لاستكمال مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره وادي دجلة، المُقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب السلام، فى إطار دور الثمانية بكأس .

أحمد الشيخ في مران الأهلي

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