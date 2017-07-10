«أزارو» ينتظم في مران الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتظم الدولي المغربي وليد أزارو، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء انتظام "أزارو" لأول مرة في تدريبات الفريق، بعد تأخر وصوله بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول مصر، وحرص "أزارو" على تحية الجهاز للفني للنادي الأهلي ولاعبي الفريق، متمنيًا أن يقدم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الدفاع الحسني الجديدي لمدة 4 مواسم مقابل مليون و 400 ألف دولار.

كان الأهلي قد تأهل لدور الـ8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.