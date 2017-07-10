أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير التموين: تجديد وقف تصدير الأرز لتغطية السوق المحلي أولًا

Google+ Print
وزير التموين: تجديد وقف تصدير الأرز لتغطية السوق المحلي أولًا وزير التموين: تجديد وقف تصدير الأرز لتغطية السوق المحلي أولًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن تحديد الأرز سوف تترك لآليات السوق خلال موسم التسويق القادم.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة، وذلك لحين تأمين احتياجات السوق المحلي.

شاهد أيضا

كما ناقش الاجتماع الذي حضره أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، السياسات المقترحة للحفاظ علي سعر تداول كيلو الأرز بسعر 6 جنيهات ونصف للمستهلك في الأسواق خلال موسم التسويق القادم.

وأكد الدكتور وزير التموين، اهتمام بتأمين احتياجات الاستهلاك المحلى وبناء مخزون استراتيجي من الأرز المحلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية