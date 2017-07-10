وزير التموين: تجديد وقف تصدير الأرز لتغطية السوق المحلي أولًا

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أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديد أسعار الأرز سوف تترك لآليات السوق خلال موسم التسويق القادم.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة، وذلك لحين تأمين احتياجات السوق المحلي.

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كما ناقش الاجتماع الذي حضره أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، السياسات المقترحة للحفاظ علي سعر تداول كيلو الأرز بسعر 6 جنيهات ونصف للمستهلك في الأسواق خلال موسم التسويق القادم.

وأكد الدكتور وزير التموين، اهتمام الحكومة بتأمين احتياجات الاستهلاك المحلى وبناء مخزون استراتيجي من الأرز المحلى.