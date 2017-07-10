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حاتم باشات يطلق مبادرة «تطوع وشارك» لتدريب شباب الأميرية على العمل التطوعي

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حاتم باشات يطلق مبادرة «تطوع وشارك» لتدريب شباب الأميرية على العمل التطوعي حاتم باشات يطلق مبادرة «تطوع وشارك» لتدريب شباب الأميرية على العمل التطوعي

التحرير

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نظم اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، ندوة بمشاركة الهلال الأحمر المصري، تحت شعار "تطوع وشارك"، لتدريب شباب الدائرة على العمل التطوعي والإسعافات الأولية، بمشاركة الدكتورة غادة فهمي  سفيرة الطفل العربي باليونيسيف، والنائب تامر عبد القادر.

بدأ اللواء حاتم باشات كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على سعادته بتنظيم هذه الندوة كبداية لإطلاق مبادرة يشارك فيها كافة شباب دائرة الزيتون والأميرية في مجال العمل التطوعي.

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ودعا باشات، الشباب للتركيز على العمل التطوعي، مؤكدًا أن العمل التطوعي بوابة رئيسية لمنح الشباب أولوية العمل في مختلف القطاعات وبالأخص القطاع الخاص، قائلا: "مشاركتك فى أى أعمال تطوعية يعد إضافة لسيرتك الذاتية تنعكس بشكل ايجابي في حال التقدم لأي عمل".

 

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