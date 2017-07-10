«نقل البرلمان»: نبحث عن أموال تطوير المترو والسكة الحديد بعيدًا عن «جيب المواطن»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة تبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيدًا عن "جيب المواطن".

وأضاف طعيمة، أنه سيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر.

شاهد أيضا

وفيما يخص أزمة المرور، أكد طعيمة، على أنها لن تحل بزيادة الغرامات على المخالفين، ولكن بوجود مراقبة إلكترونية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إصلاح الطرق.