عمال «ريجينا» يُصعدون من مطالبهم بسبب علاوة الغلاء

التحرير

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دخل عمال شركة «ريجينا» في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنشور بالجريدة الرسمية في 13 سبتمبر 2015.

يقول سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن إدارة الشركة حررت محضرًا ضد 18 عاملًا تتهمهم فيه بالتسبب في خسارة الشركة 800 ألف جنيه يوميًا بسبب الإضراب عن العمل.

ويوضح شعبان في تصريحات لـ«التحرير» أن الإضراب الذي بدأه حوالي 1000 عامل منذ بداية الوردية الثالثة مساء الثلاثاء الماضي كان للمطالبة بصرف علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية، التي أقرها الرئيس السيسي بقراره رقم 99 لسنة 2015، إلا أن العمال صعَّدوا مطالبهم بعد أن رفضت الإدارة التفاوض معهم، وطالبوا بصرف الأرباح المتأخرة منذ عام 2012.

وتساءل شعبان، عن كيفية رفض الشركة تنفيذ مطالب العمال بدعوى أنها لا تحقق أرباحًا، وهي تدعي أن الشركة تتكبد خسائر منذ بداية الإضراب بقيمة 800 ألف جنيه يوميًا.

الإدارة ترفض التفاوض

وأوضح مجدي عبد الغني، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أن الإدارة لا تمتنع فقط عن صرف العلاوة للعمال، بل إنها سيطرت على صندوق الزمالة، الذي تم تأسيسه لمساعدتهم ماديًا، ولا يعرف العمال عنه شيئًا.

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وأضاف عبد الغني، أن العمال قرروا الإضراب عن العمل بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم، وإصرارها على عدم تشكيل لجنة من ممثلين منتخبين من العمال لإدارة أموال صندوق الزمالة.

وأكد عبد الغني، أن الشركة ما زالت ترفض التفاوض مع ممثلي العمال من أجل تنفيذ المطالب وعودة العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة النقابية حررت محضرًا بمكتب العمل السادات لإثبات حالة الإضراب السلمي وعدم وجود أية خسائر تسبب فيها احتجاج العمال للشركة.

اتحاد العمال: ليس لهم تنظيم نقابي

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان له رأي آخر، إذ أكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن العمال لا علاقة لهم باتحاد العمال، ولا يوجد تنظيم نقابي يمثلهم، معلقًا: «ليس لهم تنظيم نقابي».

وتابع عيش في تصريحات لـ«التحرير» أن عمال مصنع ريجينا يدخلون ضمن عمال وموظفين على مستوى الجمهورية لا يوجد تنظيم نقابي يمثلهم، وأن النقابة العامة تسعى لكي يكون هناك تمثيل نقابي لهم في قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي يتم إعداده.

أوضح عيش، أن العمال عليهم التوجه إلى مكتب العمل التابع للمنطقة الصناعية التابعة لهم، وإن فشلوا في التفاوض مع صاحب العمل، فلا يوجد طريق آخر سوى المحكمة للمطالبة بحقوقهم.