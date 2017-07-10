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السيسي يوجه بإنشاء كيانات جديدة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر

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مصراوي Masrawy

يوجه بإنشاء كيانات جديدة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في

06:50 م الإثنين 10 يوليو 2017

السيسي يوجه بإنشاء كيانات جديدة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بإنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف.

وطالب السيسي- خلال اجتماعه بالحكومة اليوم- بتنفيذ مشروعات في صناعة الغزل والنسيج يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما في ضوء ما تمثله من دعامة هامة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.

حضر الاجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم البنا، إن وزارته تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت فى العام الماضى 130 ألف فدان وتبلغ في العام الحالي 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع في زراعة القطن.

كما أشار الوزير إلى العمل على عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج.

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مصراوي Masrawy

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