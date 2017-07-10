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أسيوط تبدأ خطواتها لإنشاء أكبر مركز بحثي على مستوى الجامعات

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مصراوي Masrawy

أسيوط تبدأ خطواتها لإنشاء أكبر مركز بحثي على مستوى الجامعات

06:51 م الإثنين 10 يوليو 2017

أسيوط تبدأ خطواتها لإنشاء أكبر مركز بحثي على مستوى الجامعات

رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص

أسيوط - مصراوي:

أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص، عن بدء اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء أكبر مركز بحثي على مستوى الجامعات المصرية، يهدف إلى حشد الإمكانات البحثية على مستوى كليات الجامعات المصرية، ودعم وتبنى شباب الباحثين النابغين في مختلف المجالات، لإتاحة الفرصة لهم بتوفير مناخ علمي ملائم يساعد على إجراء أبحاث على نحو موسع ومتكامل بما يخدم الحركة البحثية في .

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة لمتابعة أعمال هدم مستشفى الطب البيطري القديم، في حضور الدكتور عصام زناتي نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وخلال الجولة، كشف رئيس الجامعة أنه من المقرر استغلال مساحة المستشفى القديم والتي تبلغ 4 آلاف متر مربع في إنشاء المركز البحثي الجديد، وكذا إنشاء مستشفى متقدم يجمع بين قسمي الرمد والأنف والأذن والحنجرة لتطوير الخدمة الصحية المتخصصة المقدمة لمرضى الصعيد.

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