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ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:24 مساءً
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:24 مساءً
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:24 مساءً
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:24 مساءً
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى»
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:23 مساءً
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:15 مساءً
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:12 مساءً
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لعلهم يفقهون - حلقة الإثنين 10-7-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " بل الله مولاكم وهو خير الناصرين "
DMC
DMC
الاثنين 10 يوليو 2017 06:57 مساءً
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