أبو الخير مديرًا فنيًّا لمنتخب السلة

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قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، تعيين عمرو أبو الخير المدير الفنى الأسبق لنادى الاتحاد السكندرى، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى لكرة السلة، خلفا للإسبانى خوان أورينجا، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الشهر الجارى.

وأكد عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن قرار عدم التجديد لأورينجا جاء بالإجماع، بسبب عدم تقديمه جديد سواء على مستوى الفريق الأول أو منتخب الشباب، إضافة إلى تعاقده الذي يكلف خزينة الاتحاد ٢٠ ألف دولار شهريا.

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ويحاول مسؤولى الاتحاد استخراج تاشيرة للصين للمدير الفنى الجديد، للسفر مع المنتخب إلى الصين بدلاً من أورينجا، لخوض الدورة الودية الدولية التى تقام بالصين الأسبوع المقبل.

كان أبو الخير نجح فى الوصول بالمنتخب لكأس العالم ٢٠١٤ التى أقيمت بإسبانيا بعد غياب عن البطولة لمدة ٢٧ عامًا.