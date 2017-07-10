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محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الـ500 معلم

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الـ500 معلم

06:26 م الإثنين 10 يوليه 2017

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أسوان - إيهاب عمران

اعتمد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، نتيجة مسابقة التعاقد مع 500 معلم وأخصائي مساعد، التي سبق الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، إن النتيجة تُسلم إلى الشئون المالية والإدارية بالمديرية، تمهيدًا لإرسالها إلى الإدارات التعليمية، استعدادًا لبدء المرشحين في تقديم مسوغات تعيينهم لاستلام العمل.

وأوضح "شاهين" أن النتيجة اعتمدت بعد انتهاء لجنة التظلمات من بحث 1171 تظلمًا، حيث جرى استبعاد 1071 تظلمًا غير مطابق للشروط المعلن عنها سابقًا، في حين قُبل 100 تظلم.

وأشار "شاهين" إلى أن الأسماء التي أعلنت سابقًا كانت "مبدئية" لحين انتهاء اللجنة المعنية من فحص التظلمات من عملها، وإعلان الأسماء النهائية التي اعتمدها محافظ أسوان، مضيفًا أن مسوغات التعيين المطلوبة من المقرر الإعلان عنها بكل إدارة تعليمية، حتى يستطيع المرشحون استيفاء الأوراق المطلوبة.

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