بالصور.. رئيس جامعة أسوان يستقبل 14 طالبًا كويتيًا للالتحاق بـ"التربية الرياضية"

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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، وفدًا من 14 دارسًا كويتيًا الراغبين في الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.

وقال "غلاب" في تصريحات صحفية، إن الدارسين الكويتيين سجلوا أسماءهم في الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بأسوان، في إطار حرص وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، على تشجيع الجامعات على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وأوضح "غلاب" أن الوفد هو الأول للطلاب الكويتيين الذين يرغبون في الدراسة بجامعة أسوان، عقب مشاركتها في معرض التعليم العالي، الذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت للتعريف بجامعة أسوان.

وأشار "غلاب" إلى أنه من المنتظر وصول وفد آخر من الطلاب الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بكلية الحقوق خلال الأسبوع المقبل.

