أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة أسوان يستقبل 14 طالبًا كويتيًا للالتحاق بـ"التربية الرياضية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة أسوان يستقبل 14 طالبًا كويتيًا للالتحاق بـ"التربية الرياضية"

06:17 م الإثنين 10 يوليه 2017

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، وفدًا من 14 دارسًا كويتيًا الراغبين في الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.

وقال "غلاب" في تصريحات صحفية، إن الدارسين الكويتيين سجلوا أسماءهم في الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بأسوان، في إطار حرص وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، على تشجيع الجامعات على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

وأوضح "غلاب" أن الوفد هو الأول للطلاب الكويتيين الذين يرغبون في الدراسة بجامعة أسوان، عقب مشاركتها في معرض التعليم العالي، الذي عقد مؤخرًا بدولة الكويت للتعريف بجامعة أسوان.

وأشار "غلاب" إلى أنه من المنتظر وصول وفد آخر من الطلاب الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بكلية الحقوق خلال الأسبوع المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة