بالصور.. وزير الآثار: ترميم مئذنة مسجد عمرو بن العاص بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم

وجّه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مدير عام الآثار الإسلامية بالوزارة، بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي لإعادة بناء مئذنة مسجد عمرو بن العاص الأثرية، مؤكدًا ضرورة أن تليق بالموقع التاريخي والقيمة العظيمة التي يجسدها الجامع.

ووافق الوزير، خلال زيارته المسجد، اليوم الإثنين، في حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على طلب النائب أسامة العيد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن إعادة فرش المسجد على نفقة وزارة الأوقاف بالإضافة إلى ترميم عدد من العروق الخشبية الموجودة بسقفه.

ويعد الجامع ثاني مسجد أنشأ بمصر بعد الفتح الإسلامي لها، وأنشأه المسلمون بعد فتح المدينة عام 21 هجرية، بُني عام 642 ميلاديًا على طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر القديمة، ويحتوي كتابات كوفية وأعمدة يعود تاريخها إلى العصر الروماني، ويُطلق عليه أيضًا مسجد الفتح.

وتولى إنشاء الجامع الصحابي المقداد بن الأسود في عهد عمرو بن العاص، ويتكون من قبة في وسطه، يحيط به أربعة إيوانات، ويوجد بالجهة الغربية المدخل الرئيسي للمسجد، وهو مدخل بارز عن جدرانه وبالقرب من الباب توجد قاعة المئذنة المربعة التي تهدمت إثر زلزال قوي.