البيئة: التعامل مع تلوث زيتي في منطقتي القرن ورأس السبيل بمدينة الطور
البيئة: التعامل مع تلوث زيتي في منطقتي القرن ورأس السبيل بمدينة الطور
06:11 م الإثنين 10 يوليو 2017
تلوث زيتي في منطقتي القرن ورأس السبيل بمدينة الطور
كتبت- مادي غيث:
أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة التعامل مع التلوث الزيتي الذي ظهر أمس الأحد، بمنطقتي القرن ورأس سبيل جنوب مدينة الطور، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود تلوث بالمنطقة.
على الفور توجهت لجنة من محميات جنوب سيناء، ومركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل مسح بنطاق عمل المركز بمحمية رأس محمد جنوب سيناء، حيث اكد المسح خلو المنطقة من التلوث سواء بالبحر أو بالشاطئ.
وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للازمات والكوارث البيئية، أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لدفع مركز التلوث بالطور التابع للهيئة للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة شركات البترول العاملة بالمنطقة، حيث تم عمل مسح كامل للمنطقة بداية من القرن حتى رأس سبيل.
وتبين وجود بقع زيتية منتشرة على الشاطئ عبارة عن شريط رقيق من الزيت البترولى بطول 400 متر وعرض 20 سم.
وقد تم أخذ عينات من التلوث الموجود على الشاطئ وإرسالها إلى فرع السويس لمقارنتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة للتعرف على مصدر التلوث، وجاري أعمال على إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ بواسطة الهيئة العامة للبترول.
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