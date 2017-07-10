التموين: 18 مليون مواطن تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم حتى الآن

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي من تقدموا لتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية حتى الآن بلغ 18 مليون مواطن من أصل 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقات تموينية يستهدف تحديث بياناتهم.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة أبريل الماضي.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد مهلة استكمال تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم النقدي حتى 15 يوليو المقبل.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.

ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية "www.tamwin.com.eg".

يُشار إلى أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.