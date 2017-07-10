كيف يتم ترتيب أقوى الجيوش عالميًا؟

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أصدر موقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي المهتم بالشؤون العسكرية، تصنيفه السنوي لعام 2017 لأقوى الجيوش على مستوى العالم، والذي يعتمد على مؤشر "باور إيندكس"، ووضع التصنيف مصر في المرتبة العاشرة عالميًا من بين 133 دولة مشاركة في التصنيف، والأولى كأقوى جيش عربي.

واعتمد الموقع في تصنيفه على عدد من العوامل وهي:

العامل البشري:



أشار الموقع إلى أهمية العامل البشري في معادلة تصنيف أقوى الجيوش على مستوى العالم، حيث أشار الموقع إلى أن التعداد السكاني لمصر يبلغ نحو 94 مليون و666 ألف نسمة، منهم مليون و535 ألف في سن التجنيد.

وتحتل مصر المركز الثاني عشر على مستوى العالم في عدد الأفراد المنضمين لقواته المسلحة بنحو مليون و329 عسكري، منهم 424 ألف و250 في الخدمة، و 875 ألفا على قوة الاحتياط.

القوات الجوية:



وأكد الموقع على مدى أهمية القوات الجوية في الحروب الحديثة، وتشمل المقاتلات والطائرات الهليكوبتر وغيرها، وتحتل مصر المركز الثامن عالميًا كأقوى قوات جوية، بإجمالي ألف و132 قطعة.

حيث تمتلك مصر 337 طائرة مقاتلة، و427 طائرة هجومية، و260 طائرة نقل، و384 طائرة تدريب، و257 طائرة هليكوبتر، منهم 46 قتالية.

المدرعات:



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وتشمل دبابات الميدان، والمدرعات ومدمرات الدبابات، وتحتل مصر المركز السابع عالميًا من حيث عدد الدبابات القتالية حيث تمتلك مصر 4آلاف و110 دبابة، و13 ألف و949 مدرعة مقاتلة لتحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد روسيا وأمريكا.

كما تمتلك 889 مدفع ذاتي الدفع، وألفين و360 مدفع غير ذاتي الدفع، وتحتل المركز الرابع عالميًا في عدد قاذفات الصواريخ بإجمالي ألف و481 قاذف.

القوة البحرية:





وتضم حاملات الطائرات والفرقاطات والمدمرات والغواصات، وتحتل مصر المركز السادس عالميًا في ترتيب القوات البحرية، حيث تمتلك 319 قطعة بحرية، منها حاملتي طائرات، و9 فرقاطات حربية، وسفينتين حربيتين من طراز "كورفيت".

كما تمتلك مصر 5 غواصات، و 23 مدمرة ألغام بحرية، وتحتل المركز الثالث عالميًا في عدد مراكب الدورية بإجمالي 227 مركب.

الموارد الطبيعية "البترول":



أشار الموقع إلى أهمية الموارد الطبيعية وخاصة البترول في القوة العسكرية لأي بلد، حيث تنتج مصر نحو 478 ألف و400 برميل يوميًا، فيما تستهلك 740 ألف برميل في اليوم، بينما يبلغ احتياطي النفط نحو 4 مليار و400 مليون برميل.

الخدمات اللوجستية:

وتضم القوى العاملة والمطارات والموانئ العاملة والطرق المعبدة، وتضم مصر نحو 31 مليون و960 ألف عامل، وتضم 67 أسطول تجاري، و7 موانئ رئيسية، و83 مطار عامل.

كما تحتوي مصر على نحو 56 ألف و50 كيلو متر طرق معبدة، و5 آلاف و83 كيلو متر طرق سريعة.

القدرات المالية:



وأكد الموقع على أهمية القدرات المالية على دعم الجيوش في أثناء الحروب، وأشار إلى أن ميزانية الدفاع في مصر بلغت نحو 4 مليار و400 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ الدين الخارجي نحو 50 مليار و670 مليون دولار.

ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 15 مليار و60 مليون دولار، ويبلغ معدل القوة الشرائية نحو تريليون و105 مليار دولار.

الجغرافيا:

وترجع أهمية الجغرافيا إلى دورها الهام في المسائل الدفاعية، حيث تبلغ مساحة مصر نحو مليون كيلومتر مربع، وتمتلك سواحل يبلغ طولها نحو 2.450 كيلو متر.

ويبلغ طول حدودها المشتركة نحو ألفان و612 كيلو متر، كما تمتلك ممرات مائية يبلغ طولها نحو 3 آلاف و500 كيلومتر.