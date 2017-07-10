الصناعات الهندسية: 100 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع فى السوق المحلى

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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تضم ما يزيد عن 5 آلاف مصنع باستثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه، تساهم فى تشغيل أيدي عاملة تزيد عن نصف مليون شخص.

وأضاف المهندس، خلال كلمته اليوم بندوة حول "استخدامات الطاقة النظيفة بمجال الصناعات الهندسية"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وفود وشركات من دول بولندا وإيطاليا والتشيك، أنه سيتم مناقشة انشاء شعبة جديدة بالغرفة للطاقة الجديدة والمتجددة خلال الإجتماع المقبل لمجلس الإدارة، نظرا لأهمية هذا القطاع فى تنمية أعمال المصانع.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف إتاحة الفرصة للتعاون وتبادل وجهات النظر ومناقشة المقترحات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية للاستفادة من الخبرات الرائدة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة لوفود الدول المشاركة.

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من جانبه قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الاتحاد يقوم حاليا بمنح شهادات المنتج المحلى، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحًا أن الاتحاد ساهم فى خروج القانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلى، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.

وأضاف المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات، أن الاتحاد يحاول حاليًا من خلال لجانه الـ23 العمل على تحسين مناخ الأعمال بمصر، بجانب تحسين الجودة للمنتجات المصرية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية فى إصدار القوانين مثل التراخيص وتعديل السجل التجارى والاستثمار، فضلا عن فتح أسواق جديدة من خلال المشاركة فى البعثات التجارية.