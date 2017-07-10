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بالصور.. وزير الآثار: نواجه أزمة في إنشاء متاحف جديدة بسبب التمويل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الآثار: نواجه أزمة في إنشاء متاحف جديدة بسبب التمويل

05:34 م الإثنين 10 يوليو 2017

بالصور.. وزير الآثار: نواجه أزمة في إنشاء متاحف جديدة بسبب التمويل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة تواجه أزمة في فتح وإنشاء متاحف جديدة، بسبب التمويل وعدم وجود ميزانية كافية.

وأشار "العناني"، في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لمحافظة بورسعيد وتفقده للأرض المتحف بورسعيد القومي، اليوم الإثنين، إلى أن دخل وزارة الآثار يعتمد بشكل أساسي على السياحة، وأن مواردها لا تغطي سوى ثلث رواتب العاملين بها، وهو ما أدى لتراجع مشروعات وخطط الوزارة.

وأضاف: "قررنا عقد شراكات مع المحافظين، لإنشاء متاحف عن طريق توفير الأرض المخصصة لها، ويكون لوزارة الآثار الإشراف على المتحف، فالمحافظين يستطيعون تدبير الموارد المالية لإنشاء المتاحف ونحن نمتلك المناطق والقطع الأثرية".

وأوضح "العناني" أن دخل المتاحف من تذاكر الدخول سيكون موزعًا بنسب بين المحافظة ووزارة الآثار بالاتفاق فيما بينهما.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الآثار لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق، أعقبه جولة للوقوف على حال العديد من المبانى الآثرية وما تحتاجه خلال الفترة المقبلة من ترميم للحفاظ عليها، ومن بينها، المسجد العباسي بشارع محمد علي، وأرض المتحف القومي سابقًا ، بجانب زيارة كنيسة سانت أوجيني الأثرية.

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