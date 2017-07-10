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إنقاذ مستشار بالنيابة الإدارية بعد انقلاب سيارته في ترعة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إنقاذ مستشار بالنيابة الإدارية بعد انقلاب سيارته في ترعة بالدقهلية

04:15 م الإثنين 10 يوليه 2017

إنقاذ مستشار بالنيابة الإدارية بعد انقلاب سيارته في ترعة بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم الإثنين، سيارة داخلها مستشار بهيئة النيابة الإدارية، سقطت في ترعة "البحر الصغير" بمنية النصر، إثر حادث مروري على طريق "المنصورة - منية النصر".

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا، بورود بلاغ بانقلاب سيارة "أوبل فيكترا" تحمل أرقام "د.ر.ط 8247" في مياه البحر الصغير بمنية النصر بجوار الكوبرى الفرنساوي.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتمكنت بمساعدة الأهالي من إنقاذ قائد السيارة، وتبين أنه "محمد.ع.ا.ع"، 35 عامًا، ويعمل مستشارًا بالنيابة الإدارية، وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس العام.

وعثر بداخل السيارة على حقيبة مغلقة بأرقام سرية بها المتعلقات الخاصة بالمستشار، سُلمت إلى مركز شرطة منية النصر، للتحفظ عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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