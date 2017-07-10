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بالصور.. محافظ السويس يناقش مشروع "الخدمات الإليكترونية" مع مسؤول بـ"التخطيط"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ السويس يناقش مشروع "الخدمات الإليكترونية" مع مسؤول بـ"التخطيط"

05:36 م الإثنين 10 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الإثنين، اللواء محمد عزي، مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين.

واستعرض اللواء محمد عزي، تطوير وميكنة ديوان عام المحافظة وربطه بالأحياء الخمسة والمديريات، ورفع كفاءة خدمات المواطنين على بوابة المحافظة الإلكترونية وإعداد خطط لتطوير مراكز وإدارات خدمة المواطنين، لتقديم خدمات سريعة للمواطن بأقل إجراءات ممكنة.

وقال "حامد" إن الفترة المقبلة تشهد تدريب وإعداد الكوادر البشرية والإمداد بالأجهزة والمعدات المطلوبة، لبدء تنفيذ المشروع، لتقديم خدمات جماهيرية للمواطنين في أقل وقت، وبأداء أفضل وتسهيل الإجراءات للمترددين على مراكز الخدمة والمحافظة والأحياء.

وأكد مدير مشروعات المحليات بالوزارة أن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات، والبعد عن التعقيدات وتوصيل الخدمة بأقل إجراء ممكن، وتقليل المدة الزمنية، لتنفيذ الخدمات وتوحيد واختصار الإجراءات المتعددة في الشباك الواحد.

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