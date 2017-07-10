الجبلاية تعتمد قيد 30 لاعبًا في الموسم المقبل.. وحكام أجانب للقمة

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قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بحكام أجانب، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز، كما تم اعتماد عقد المزايدة للشركة الراعية للجبلاية، وذلك خلال جلسة اليوم الإثنين، التي عقدت بمقر الاتحاد.

كما قرر المجلس اعتماد قيد 30 لاعبًا بصفوف كل فريق في الموسم القادم، في المقابل لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد القيد الجديد، في حين قرر تشكيل لجنة لعمل اللائحة الخاصة بلجنة الأندية.

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وأفاد مراسل «التحرير» أن مجلس الجبلاية، قرر بدأ الموسم المقبل 2017-2018 يوم 9 سبتمبر المقبل، كما أن الاتحاد قرر استكمال المجلس الحالي يوم 24 يوليو، بعد استبعاد الثنائي حازم وسحر الهواري.

ووافق المجلس علي معسكر إعداد لمنتخب المحليين، بقيادة مديره الفني هاني رمزي، علاوة على اللائحة الخاصة بهم، كما قرا المجلس أن الموسم القادم في الممتاز "ب" سيقام من ثلاث مجموعات كل مجموعة 16 فريقًا.