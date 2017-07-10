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مدرب سلة أمريكا: تنظيم مونديال الشباب كان رائعًا

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مدرب سلة أمريكا: تنظيم مونديال الشباب كان رائعًا مدرب سلة أمريكا: تنظيم مونديال الشباب كان رائعًا

التحرير

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أشاد جون كاليباري المدير الفني لمنتخب أمريكا للشباب لكرة السلة تحت 19 عاماً، بنجاح في تنظيم المونديال في الفترة من 1 إلى 9 يوليو  الجاري، مؤكداً أن التنظيم كان رائعًا وجاء شبيهاً للطراز الأوروبي.

حصد الأمريكي الميدالية البرونزية، بعد الفوز بالمركز الثالث، عقب تغلبه على المنتخب الأسباني، بعد أن فقد فرصة الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي.

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أوضح كاليباري إنه لم يرصد أي سلبيات طوال فترة تواجد المنتخب الأمريكي منذ وصوله إلى مصر وحتى ختام البطولة.

أعرب كاليباري أيضاً عن سعادته بالحضور إلى مصر، وزيارة معالمها السياحية، وأبرزها الأهرامات وأشاد بحسن استقبال المصريين.

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التحرير

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