«إيتو والسلطان» ضمن أشهر الصفقات التبادلية في التاريخ

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دائمًا ماتشهد فترات الانتقالات صراعات بين الأندية الكبيرة، لضم اللاعبين أصحاب المواهب الفنية المميزة، وتعتمد بعض الأندية خلال سوق الانتقالات على تبادل اللاعبين لتسهيل الصفقات.

وفيما يلي نستعرض لكم أشهر الصفقات التباديلة في التاريخ:

كيث جيليسبي وآندي كول

- الناديان: نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

- في موسم: 1995.

- انتقال آندي كول إلى مانشستر يونايتد مقابل 7 مليون جنيه إسترليني بالاضافة إلى كيث جيليسبي.

روبرتو كارلوس وإيفان زامورانو

- الناديان: ريال مدريد وإنتر.

- في موسم: 1996.

- انتقال إيفان زامورانو إلى إنتر مقابل مليون جنيه إسترليني بالاضافة إلى روبرتو كارلوس.

كريستيان فييري ودييجو سيميوني

- الناديان: إنتر ميلان ولاتسيو.

- في موسم: 1999.

- انتقال كريستيان فييري إلى نادي إنتر مقابل 28 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى دييجو سيميوني.

أندريا بيرلو وأندريس جولييلمينبيترو

- الناديان: إي سي ميلان وإنتر.

- في موسم: 2001.

- انتقال أندريا بيرلو إلى ميلان مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، بالاضافة إلى أندريس.

كلارنس سيدورف وفرانشيسكو كوكو

- الناديان: إي سي ميلان وإنتر.

- في موسم: 2002.

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- انتقال كلارنس سيدورف إلى ميلان مقابل كوكو.

فابيو كانافارو وفابيان كاريني

- الناديان: يوفنتوس وإنتر ميلان.

- في موسم: 2004.

- انتقال فابيو كانافارو إلى يوفنتوس مقابل 10 مليون يورو، بالاضافة إلى كاريني.

مايكل أوين وأنطونيو نونيز

- الناديان: ريال مدريد وليفربول.

- في موسم: 2004.

- انتقال مايكل أوين إلى ريال مدريد مقابل 8 مليون جنيه إسترليني، بالاضافة إلى نونيز.

أشلي كول وويليام جالاس

- الناديان:تشيلسي وأرسنال.

- في موسم: 2006.

- انتقال أشلي كول إلى تشيلسي مقابل 5 مليون جنيه إسترليني، بالاضافة إلى جالاس..

زلاتان إبراهيموفيتش وصامويل إيتو

- الناديان: برشلونة وإنتر ميلان.

- في موسم: 2009.

- انتقال إبراهيموفيتش إلى برشلونة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بالاضافة إلى إيتو.

ديفيد لويز ونيمانيا ماتيتش

- الناديان: تشيلسي وبنفيكا.

- الموسم: 2011.

- انتقال ديفيد لويز إلى تشيلسي مقابل 21.3 مليون جنيه إسترليني، بالاضافة إلى ماتيتش.