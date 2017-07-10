التضامن: ننتظر حكم مجلس الدولة لتحديد مصير «إعانة البطالة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت ألفة السلامي المستشارة الإعلامية لوزير التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي إن الوزارة أرسلت لمجلس الدولة طلبًا للحصول على نسخة من حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بأحقية العاطلين عن العمل بالحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.

وأكدت السلامي في تصريح خاص ل "التحرير" أن الوزارة تتابع الأمر باهتمام، لكنهم منذ أن أرسلوا طلب الحصول على نسخة الحكم القضائي لم يتم الرد عليه حتى الآن.

شاهد أيضا

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 3 يوليو الماضي حكمًا قضائيًا، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي، إعمالًا لما نصت عليه المادة 17 من الدستور.

وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.