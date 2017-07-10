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مصادر: الطيب يستعد لتعيين «حسنى» مستشاراً قانونياً لرئيس جامعة الأزهر

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مصادر: الطيب يستعد لتعيين «حسنى» مستشاراً قانونياً لرئيس جامعة الأزهر مصادر: الطيب يستعد لتعيين «حسنى» مستشاراً قانونياً لرئيس جامعة الأزهر

التحرير

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 أكدت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام بالتعاون مع مستشاره القانونى محمد عبد السلام، خلال الساعات الماضية بإلغاء انتداب رأفت عبد الرشيد، المستشار القانونى لرئيس الجامعة من قبل مجلس الدولة، وذلك من أجل تكليف الدكتور أحمد حسنى، بالقيام بمهام المستشار القانونى لرئيس الجامعة، ومدير الشئون القانونية للجامعة، بنظام الانتداب، وذلك للابقاء عليه داخل جامعة الأزهر بعد بلوغه سن المعاش فى أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أن الأيام القادمة ستشهد خروج قرار رسمي من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليف حسنى بالقيام بمهام المستشار القانونى لرئيس جامعة الأزهر، بعدما أعفى الطيب رسميا مستشار مجلس الدولة من القيام بمهام المستشار القانونى لرئيس الجامعة، مؤكدين أن مشيخة الأزهر كانت تجهز لاستبعاد حسنى من القيام بمهام عمل رئيس الجامعة ليس من باب وصف الباحث إسلام البحيرى بـ"المرتد" عبر وسائل الإعلام المختلفة، خلال الأسابيع الماضية وإنما من أجل تعيين المحرصاوى، رئيسا للجامعة، والإبقاء على حسنى كأقدم نائب لرئيس الجامعة، من أجل تفويت الفرصة على تعيين الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى.

وكان الدكتور أبو هاشم وعدد من أعضاء هيئة التدريس قد احتجوا خلال الأيام الماضية على تجاهل تفعيل القانون وتعيين المحرصاوى رئيسا لجامعة الأزهر بالمخالفة للقانون، والذى نص صراحة على تمكين أقدم النواب من القيام بمهام القائم بأعمال رئيس الجامعة.

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التحرير

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