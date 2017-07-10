صور| وزير الآثار يتفقد المسجد العباسي في بورسعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المسجد العباسي بشارع محمد علي، الذي يعتبر أحد أقدم مساجد المدينة الساحلية.

أطلع العناني، خلال جولته على عمليات الترميم الجارية بالجزء القديم من المسجد، عقب انتهاء عملية توسعته، وذلك للوقوف على ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليه.

وأعلن عن أنه سيتم الانتهاء من تجديد وترميم الجزء الأصلي من المسجد قبل يوم 23 ديسمبر 2018، لافتتاحه في احتفالات المدينة بعيدها القومي.

شاهد أيضا

ويتجاوز عمر المسجد، 100 عام، إذ افتتح للصلاة عام 1904 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، وخضع المسجد للعديد من التجديدات منذ نشأته بواسطة وزارة الأوقاف، وافتتح وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية المسجد عام 2016، بعد عملية توسعته وتطويره على نفقة رجال الأعمال، وأصحاب الخير في احتفالات بورسعيد بالذكرى الـ60 لعيدها القومي.



