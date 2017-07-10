منها البيض.. أطعمة لا يجب حفظها أبداً في الثلاجة.. وهذه هي الأسباب

منها-البيض..-أطعمة-لا-يجب-حفظها-أبداً-في-الثلاجة..

كتبت- ميرا ماهر:

جميعنا يلجأ إلى وضع الطعام في الثلاجة لحفظه أكبر فترة ممكنة أو لمنعه من الفساد.

ولكن ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية أن حفظ الطعام في الثلاجة ليس الحل الأمثل في العديد من الأحيان، حيث أن درجات الحرارة المنخفضة لا تساعد بعض الأطعمة للبقاء مدة أطول، ولكن على العكس فإنها تؤثر على جودتها وطعمها. لذلك لا يجب حفظ الأطعمة التالية في الثلاجة:

-الخضروات من الأطعمة التي لا يجب حفظها في درجات حرارة منخفضة، حيث أنها تذبل وتصبح غير صالحة للأكل.

-لا تحفظ الموز في الثلاجة، لأنه سيتحول إلى اللون الأسود بمجرد وضعه بها، كما أنه يفقد المواد الغذائية المفيدة التي يحتوي عليها.

-حفظ البطاطس في درجة حرارة الثلاجة الباردة، يحول النشا إلى سكر بسرعة أكبر.

-لا تضع البيض في الثلاجة، حيث أن الحرارة المنخفضة تزيد من كمية الماء بداخله مما يساعد في نمو البكتيريا به.

-لا تحفظ منتجات الألبان في الفريزر، لأنها تتعرض للفصل والتخثر.

-يُمنع إعادة اللحوم المجمدة بعد إذابتها إلى الثلاجة، وذلك لتفادي نمو البكتيريا بها.

-الأطعمة المقليّة بمجرد حفظها في الثلاجة تفقد قوامها المقرمش لتصبح لينة ورطبة.