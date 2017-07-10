السعودية: اجراءات الدول الأربع موجهة ضد الحكومة القطرية لتصحيح مسارها

القاهرة (مصراوي)

أكدت السعودية أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة ضد الحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت محلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. ودأبت قطر على نفي الاتهامات.

وقالت السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين إن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية.

وجددت المملكة التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق.

وقد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.

وفرضت الدول الأربع قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في قطر، كشروط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر "في الوقت المناسب" بعد رفض الدوحة المطالب.