أخبار عاجلة

ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج -
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا -
مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب -
بالصور- كيف رصد الإعلام البرتغالي قصة حب "أبو هشيمة" وشقيقة "رونالدو"؟ -
7 فنانين علقوا على هزيمة «برشلونة».. أحدهم: «بنتهزم أكتر ما بنستحمى» -
الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية: اجراءات الدول الأربع موجهة ضد الحكومة القطرية لتصحيح مسارها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: اجراءات الدول الأربع موجهة ضد القطرية لتصحيح مسارها

04:34 م الإثنين 10 يوليو 2017

السعودية: اجراءات الدول الأربع موجهة ضد الحكومة القطرية لتصحيح مسارها

القاهرة (مصراوي)
أكدت السعودية أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة ضد الحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت محلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. ودأبت قطر على نفي الاتهامات.

وقالت السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين إن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية.

وجددت المملكة التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق.

وقد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.

وفرضت الدول الأربع قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في قطر، كشروط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر "في الوقت المناسب" بعد رفض الدوحة المطالب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر تطلق مشروعا لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة بقيمة 3 ملايين دولار

    أخبار

  • القضاء البريطاني يقر بقانونية بيع الأسلحة للسعودية

    أخبار

  • المحكمة العليا في لندن ترفض وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية

    أخبار

  • السعودية: إصابة رجل أمن بإطلاق نار شرق المملكة

    أخبار

إعلان

008b2f0e95.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير