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إدارة مرور المنوفية تحدد تعريفة "التاكسي" و"التوك التوك" داخل المدن

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مصراوي Masrawy

إدارة مرور المنوفية تحدد تعريفة "التاكسي" و"التوك التوك" داخل المدن

04:33 م الإثنين 10 يوليو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

عقدت لجنة مرور المنوفية، اليوم الاثنين، برئاسة العميد أسامة محمود خربوش مدير إدارة المرور لتحديد تعريفة التاكسي والتوك التوك داخل المدن.

وقررت اللجنة، تحديد تعريفة التاكسي على مستوى المحافظة مبلغ 7 جنيه داخل المدينة، أو الالتزام بالعداد بأن تكون البنديرة بـ 2.5 جنيه، وكل كيلو متر بـ 1.25 جنيه .

كما جرى تحديد تعريفة التوك توك على مستوى المحافظة بمبلغ 3.50 جنيه داخل قرى المحافظة.

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