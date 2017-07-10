إدارة مرور المنوفية تحدد تعريفة "التاكسي" و"التوك التوك" داخل المدن
إدارة مرور المنوفية تحدد تعريفة "التاكسي" و"التوك التوك" داخل المدن
04:33 م الإثنين 10 يوليو 2017
المنوفية - مروة فاضل:
عقدت لجنة مرور المنوفية، اليوم الاثنين، برئاسة العميد أسامة محمود خربوش مدير إدارة المرور لتحديد تعريفة التاكسي والتوك التوك داخل المدن.
وقررت اللجنة، تحديد تعريفة التاكسي على مستوى المحافظة مبلغ 7 جنيه داخل المدينة، أو الالتزام بالعداد بأن تكون البنديرة بـ 2.5 جنيه، وكل كيلو متر بـ 1.25 جنيه .
كما جرى تحديد تعريفة التوك توك على مستوى المحافظة بمبلغ 3.50 جنيه داخل قرى المحافظة.