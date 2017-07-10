اقترب حفل زفافك وتريد اختيار بدلة؟.. هذه أشيك الألوان والموديلات

تعرف على أسعار النظارات الشمسية في مصر .. بعضها يصل لـ 23 ألف جنيه

كتب - هشام عواض:

تزداد الأفراح خلال هذه الأيام ويهتم الشخص بإجراء الترتيبات الخاصة بهذه المناسبة، سواء كانت النساء أو الرجال، ومن أهم الترتيبات الملابس التي سيرتديها العريس والعروسة.

وتحرص العروسة أن تكون إطلالتها لافتة ومتميزة، وكذلك العريس بأن يظهر في أبهى وأشيك مظهر له، ولهذا تعتبر البدلة واختيارها شيئًا ضروريًا للغاية له.

والبعض ليس لديه مهارات اختيار قطع الملابس المناسبة له مع اقتراب موعد زفافه، ويحتار في ماذا يرتدي ما بين الألوان المختلفة وأحدث الموديلات والتقاليع المستحدثة في ملابس العريس. وتحدث "مصراوي" مع عدد من البائعين في محلات البدل في منطقتي المهندسين ووسط البلد، حول معايير اختيار العريس لبدلته في حفل زفافه.

قال أحمد عمر وهو بائع في محل متخصص في بيع البدل الرجالي، إن هناك اختيار بدلة الفرح يرجع بشكل أساسي لذوق الشخص

واختياراته، وهناك موديلات كثيرة ترضي كاقة الأذواق، من حيث أن البدل الرجالي المخصصة للأفراح والتي يطلق عليها "سواريه".

أضاف "عمر"، أن هناك قصّات من قماش "ساتان" تركب في ياقات البدلة العادية إذا أراد الشخص ذلك، وهناك بدل بها ساتان ثابت جاهز في البدلة، ويختلف الأشكال والتصاميم. كما أن الموضة حاليًا في البدل الرجالي هي "الزرار الواحد"، والبدل التي يطلق عليها "slim" هي الأشيك وتناسب أجسام الشباب وتاخذ شكل الجسم.

وأكد وائل عبد الحميد، وهو مدير محل شهير لبيع البدل، أن الألوان الموضة هذه الفترة هي الكحلي والرمادي الغامق، بينما اللون الأسود لم يعد يلاقي قبول كبير على الرغم من أنه يتماشى مع أغلب الأجسام وألوان القمصان.

وتابع "عبد الحميد"، أنه لا تزال موضة السديري تلقى قبول لدى الكثير من الشباب، وبشكل أقل ارتداء الحمالات، وهناك طريقة يقوم بها كثير من الشباب الذين يرتدون بدلة بسبب طبيعة عملهم، وهي شراء بدلة عادية وتعديلها لتناسب حفل الزفاف، حيث أن بدلة العريس تختلف عن بدلة المدعو.