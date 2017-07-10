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إزالة 3 أدوار مخالفة في عقار بالسويس يدويًا

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مصراوي Masrawy

إزالة 3 أدوار مخالفة في عقار بالسويس يدويًا

04:18 م الإثنين 10 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد: 

بدأت مديرية الإسكان في السويس، اليوم الاثنين، تنفيذ قرار إزالة 3 أدوار مخالفة بعقار في حي السويس، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أحمد حامد.

وقال وليد شوقي رئيس حي السويس، إن اللواء أحمد حامد أصدر في منتصف شهر مايو الماضي القرار رقم 216 لسنه 2017، بإزالة 3 أدوار من العقار رقم 3 الكائن بشارع أسوان، وذلك لبناء مالك العقار 3 أدوار عليا بالمخالفة لرخصة البناء.

وأوضح، أن عملية الهدم ستستغرق أسبوعًا، من اليوم الاثنين، على أن يجري الهدم يدويًا بالاستعانة بالعمال حرصًا على الأدوار المأهولة بالسكان في العقار. 

وفى السياق ذاته، فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول العقار، وحرص اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، على متابعة عملية هدم الأدوار المخالفة، كما وجه بتواجد عناصر من شرطة المرافق للتنسيق مع مديرية الإسكان لتذليل أي عقبات خلال عملية الهدم.

كان اللواء أحمد حامد، قرر، في وقت سابق، وقف أعمال الإنشاء بالعقار، بعد زيادة طوابق الخامس والسادس، كما قرر، إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي السويس للتحقيق أمام الإدارة القانونية بالمحافظة لتقصيره في العمل، وعدم متابعة أعمال الإنشاءات بالحي.

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