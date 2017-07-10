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غدًا.. بدء اختبارات اكتشاف طلاب الثانوية الموهوبين في الرياضيات إلكترونيًا

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مصراوي Masrawy

غدًا.. بدء اختبارات اكتشاف طلاب الثانوية الموهوبين في الرياضيات إلكترونيًا

03:57 م الإثنين 10 يوليه 2017

غدًا.. بدء اختبارات اكتشاف طلاب الثانوية الموهوبين في الرياضيات إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إجراء اختبارات طلاب المرحلة الثانوية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الرياضيات، غدًا الثلاثاء، إلكترونيًا عبر المواقع الالكترونية للمديريات التعليمية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، يأتى هذا تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الرياضيات، وفى ضوء التعاون بين الوزارة والكلية الفنية العسكرية على تنفيذ مبادرة " والرئيس للطلبة المتفوقين في الرياضيات ".

وأوضحت الوزارة بأنه تم رفع أسماء الطلاب المشاركين وعددهم 7 آلاف و500 طالب من المرحلة الثانوية، على المواقع الإلكترونية للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لاختيار600 طالب من بينهم.

يذكر أن هذه المبادرة تتضمن تحقيق الشراكة والتكامل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والكلية الفنية العسكرية؛ لضمان التوسع في قاعدة الاختيار لتنمية ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين في مجال الرياضيات، وكذا الحرص على الوصول إلى هؤلاء الطلاب الموهوبين أينما كانوا.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية ودعم الطلاب المتميزين في الرياضيات، وخلق مناخ داعم للتميز بين الشباب، وتجهيز منتخبات للمشاركة في تمثيل مصر بالمسابقات الدولية في الرياضيات.

وتستهدف المبادرة الطلاب المتميزين والمبدعين في الرياضيات بمرحلة التعليم الثانوي العام كمرحلة أولى، ويتم التوسع في تنفيذ المبادرة؛ حال نجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.

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