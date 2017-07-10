"التنسيق": 90 ألف طالب وطالبة سجلوا باختبارات القدرات في اليوم العاشر

كتب- محمد مجدي:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف علي التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن نحو 90 ألف طالبًا وطالبة سجلو لأداء اختبارات القدارت للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتازها حتى ظهر اليوم الاثنين.

وأوضح عطا في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحجز وإجراء الاختبارات مستمر حتى 18 يوليو الجاري.

وأشار "عطا"، إلى أنه لن يتم أي قبول طلبات للتسجيل بعد الموعد المحدد لانتهاء الاختبارات، وأنه لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى.

يأتي ذلك فيما واصلت الكليات التي تشترط إجراء اختبارات قدرات، لليوم العاشر على التوالي استقبال طلاب المتقدمين للاختبارات للحصول على الدورات التدريبية المؤهلة لاجتياز اختبار القدرات ودفع رسوم الإختبارات وإجراؤها.

ورصد موفد مصراوي، زحامًا كبيرًا في اليوم العاشر من قبل الطلاب علي كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية بجامعة حلوان، للحصول على الدورات التدريبية وحجز اختبارات القدرات، وسط انتشار كبير لسماسرة الكورسات والدورات التدريبية أمام الكليات.

وكانت الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت الأسبوع الماضي، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات.

يذكر أن الكليات التي تشترط إجتياز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بها، وهي: "كليات التربية الرياضية، وشعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة "فنون ــ عمارة"، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان ــ دمياط ــ بنها ــ بنى سويف"، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك بجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك بجامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس بجامعة السويس".​