التعليم: الأربعاء.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم سيترأس المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، صباح بعد غد الأربعاء.

وأكد حجازي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إعداد نتيجة الثانوية العامة في شكلها النهائي وتحديد أسماء الأوائل، وستكون على مكتب وزير التربية والتعليم مساء غدًا الثلاثاء.

ورفض حجازي التصريح بمؤشرات النتيجة، باستثناء تفوق الطالبات على الطلاب، مشيرًا إلى أن نسب النجاح وأسماء الأوائل، والطلاب المخالفين سيعلنها الوزير في مؤتمر إعلان النتيجة.

وتعلن النتائج في المدارس بعد 24 ساعة من المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة بديوان الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في 20 يونيو، كما أعلنت أنه سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، إلا أن الدكتور رضا حجازي أكد أن الوزارة اتبعت هذا الأسلوب في إطار خطتها للحفاظ على سرية النتيجة.