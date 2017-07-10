المتحدث العسكري: ضبط 464 شخصا من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية

كتب- مصطفى المنشاوي:

استعرض العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، جهود قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية، 24/6 - 8/7/2017.

أضاف المتحدث العسكري، أنه تم ضبط 91 جوهر الحشيش المخدر، و 4615 كجم من البانجو المخدر، و585 ألف قرص مخدر، كما تم ضبط 464 فرد من جنسيات مختلفة بالتعاون مع القوات البحرية فى محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "كما تم ضبط كميات من البضائع المهربة 10028 قاروصة سجائرـ وكمية من الأدوية المهربة، وهاتف ثريا، بالإضافة إلى كمية من المواشى والأغنام فضلاً عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر.

كما تم اكتشاف وتدمير 2 جسم نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.