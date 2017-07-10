نقابة الصيادلة تطالب بتثيبت أسعار بعض الأدوية

القاهرة - (أ ش أ):

قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم من أجل حل أزمة وجود سعرين لبعض الأدوية.

وأعلن مخاطبة النقابة لوزير الصحة عن طريق خطاب رسمي لإعلان رفضها لوجود سعرين للدواء، مطالبة بتوحيد تسعيرة الدواء بالسعر الجديد الذي تم إعلانه في يناير الماضي.

وأضاف الوكيل أن هناك اجتماعات ستجرى مع جهاز الرقابة الإدارية وغرفة الدواء من أجل إحكام السيطرة على سوق الدواء والقضاء على المتلاعبين بالأسعار.

وأشار إلى أن حادثة الجيزة التي راح ضحيتها صيدلي نتيجة شجار مع أحد المواطنين ليست الأولى من نوعها، وسبق أن تكررت حوادث المشاجرات بين المواطن و"الصيدلي" حول الأسعار.

كان محيي عبيد نقيب الصيادلة، قد طالب النقابة الفرعية لصيادلة الجيزة، بإعداد مذكرة عن تفاصيل حادث وفاة مساعد صيدلي بصيدلية بالجيزة بعد نشوب مشاجرة مع زبون حول سعر وارتجاع دواء، لعرضها على اجتماع مجلس النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.​