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بعد معرفة أخطارها.. لن تستخدمي شرائط إزالة الرؤوس السوداء مرة أخرى

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مصراوي Masrawy

بعد معرفة أخطارها.. لن تستخدمي شرائط إزالة الرؤوس السوداء مرة أخرى

03:58 م الإثنين 10 يوليه 2017

بعد معرفة أخطارها.. لن تستخدمي شرائط إزالة الرؤوس السوداء مرة أخرى

بعد-معرفة-خطورتها..-لن-تستخدمي-شرائط-إزالة-الرؤوس-

كتبت- ميرا ماهر:
يعتقد كثير من الناس أن شرائط المسام هي الوسيلة الأفضل لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف، ولكن ذكر موقع " lovelyskin" أنه يجب عدم استخدامها للأسباب التالية:
-الطريقة التي تلصق بها هذه الشرائط على الأنف يمكن أن تسبب تهيجاً للبشرة، كما تؤدي إلى تلفها.

-يمكن لتلك الشرائط أيضاً أن تؤثر على الشعيرات الدموية الرقيقة الموجودة حول الأنف. كما أن استخدامها على المسام المتضررة مسبقاً لأي سبب آخر يمكن أن يترك ندبة سيئة.

-يمكن لشرائط إزالة الرؤوس السوداء أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية الأخرى، وخاصةً إذا كانت تحتوي على مادة المنثول. كما أنها كثرة استخدامها يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد، مما يعرضكِ لخطر الإصابة بالأكزيما والصدفية.

-شرائط المسام لن تخفي الرؤوس السوداء، وهذه هي الحقيقة التي لا يعلمها العديد من الناس. حيث أنها تزيل فقط قمم الرؤوس السوداء، إضافةً إلى خلايا الجلد الصحية. كما أنها تعود بسرعة مرة أخرى في الظهور.

-إزالة تلك الرؤوس السوداء يمكن أن يجعلها تبدو أكبر. كما أنها تجرد الجلد من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على بشرتك صحية ومتوازنة.

-ترك مسام الأنف معرضة للهواء بعد استخدام تلك الشرائط يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. كما أن المسام تكون أكثر عرضة للأتربة والبكتيريا.

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مصراوي Masrawy

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