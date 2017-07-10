فيديو| السكة الحديد عن شكاوى المواطنين: «ارتفاع أسعار السولار السبب»

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قال مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات المقدمة من الهيئة لم تكن موجودة الفترة الماضية، موضحا أن أرتفاع أسعار السولار والمحروقات سبب انتشار الشكاوى.

أضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc": "ارتفاع أسعار السولار عمل على اتجاه الكثير من المواطنين للسكة الحديد، ما تسبب في كثافة بالقطارات"، متابعا أنه يتم تجهيز وزيادة بعض الخطوط وستتوافر خلال أسبوعين لتكون مناسبة مع زيادة عدد المواطنين.

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وذكر: "القطارات المتواجدة عمرها أكثر من 30 سنة ولم يتم تجديدها، ونحاول تطوير هذه المنظومة لتكون مناسبة للركاب".