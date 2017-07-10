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البورصة تربح 5 مليارات جنيه بدعم مشتريات محلية وعربية

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البورصة تربح 5 مليارات جنيه بدعم مشتريات محلية وعربية البورصة تربح 5 مليارات جنيه بدعم مشتريات محلية وعربية

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأثنين، على صعود  جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو4.9 مليار جنيه.

وارتفع  مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30 " لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 13483.04 نقطة، وصعد مؤشر"إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 686.51 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1566.45 نقطة.   

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وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 1.08 مليار جنيه بعد التداول على345.6  مليون سهم عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية منفذة. 

ومالت تعاملات المصريين  والعرب نحو الشراء بصافي بيعي 4.2 مليون جنيه و 42.11 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب  نحو البيع بصافي بيعى 46.40 مليون جنيه .   
 

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التحرير

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